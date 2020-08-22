Взрыв в 10-этажке в Ярославле: видео момента трагедии и новые данные о жертвах

В результате взрыва в многоэтажном доме в российском городе Ярославль погибли три человека.

Об этом сообщает ресурс “76.ru”.

Спасатели продолжают операцию по спасению людей из-под завалов. Отмечают, что там есть живые, они кричат и просят о помощи.

На месте трагедии уже нашли тела троих людей – их личности установлены. Одна из погибших – преподаватель художественной школы “Канцона” Елена Калошина.

Также нашли тело второй женщины. А позже был найден 8-летний мальчик, он, к сожалению, скончался от полученных травм.

Многие жильцы дома, которых эвакуировали, на ночь уехали к родственникам. Тех, кто остался совсем без крова, разместили в гостинице “Которосль”.

22 августа специалисты будут определять состояние жилого дома.

Напомним, трагедия произошла 21 августа по адресу улица Батова, 5. В 10-этажном доме случился взрыв газа. Обрушены этажи с 6 по 1. Обломки окон валяются в десятках метрах от дома. В машинах, которые стояли рядом с домом, взрывной волной выбило стекла.

Как сообщал “источник”, в Одессе в ночь на 16 августа прогремел взрыв в жилом доме на улице Асташкина, 7. Камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который мог его организовать.