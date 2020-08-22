В США создали “биобомбу” – в природу выпустят сотни миллионов комаров-самоубийц

Американское агентство по борьбе с комарами во Флориде выпустит в природу 750 млн генномодифицированных желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti). Насекомых, которые могут переносить болезни вроде вируса Зика и лихорадки Денге, запрограммировали на уничтожение вида путем внедрения гена “самоограничения”.

Об этом сообщает Fast Company.

Своеобразную популяционную “бомбу” создали биотехнологи из британской компании Oxitec. На территории штата Флорида разместят ящики, заполненные москитными яйцами — будущими самцами вида с геном “самоограничения”.

Как сообщается, благодаря этому гену после спаривания модифицированного комара с обычным на свет будут появляться только мужские особи. Поскольку кровь сосут только самки, которые могут быть опасными для человека, комары мужского пола не смогут переносить заболевания, а популяция насекомых значительно сократится.

Создатели стартапа считают, что такой способ борьбы с насекомыми эффективен и безопасен, хотя некоторые специалисты с ними не согласны. Они предполагают, что нишу одного вида комаров могут занять другие, возможно, более опасные.

Как сообщал “источник”, китайские медики были шокированы, когда увидели результаты медицинского сканирования мужчины. Исследование показало, что его печень заполнена яйцами паразитов, отложенными червями, живущими внутри него более 10 лет.