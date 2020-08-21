День святого Матфея – что нельзя делать 22 августа

В субботу, 22 августа, православная церковь чтит память святого Матфея (Матвей, Матфий) – ученика Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота.

Подробнее об истории праздника, его традициях, обрядах и приметах этого дня рассказывает “источник”.

История праздника

История рассказывает, что Матфей родился в Вифлееме и изучал Закон Божий под руководством Симеона. Он был одним из 70 лучших учеников Иисуса Христа и позже вместе с 12 апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. После того Матфей проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Он владел чудодейственными способностями – помогал больным и изгонял бесов из людей. Много раз его жизни угрожала опасность, но он постоянно ее избегал.

Но однажды члены синедриона схватили Матфея и обвинили в распространении христианства. Одни источники утверждают, что Матфея распяли на кресте, другие говорят о том, что его побили камнями. В религиозных книгах имя Матфея упоминается только один раз. Когда Петр предложил апостолам выбрать ученика, выбор встал между Матфеем и Варсавой. В результате жребия двенадцатым апостолом стал Матфей.

Традиции и обычаи на Матвея

У наших предков существовало поверье о том, что в день Матвея (Матфея) к коровьему вымени может прикрепиться большое количество змей, которые будут высасывать молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скот из хлева, а также в этот день особенно тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с коровами. Так, например, хозяйкам 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или бочку – иначе у коровы молоко пропадет.

В народе верили, что Матвей дает указатель в торговле и успокаивает суету, которая может нанести вред при заключении сделок. Считалось, что с этого дня заканчивается летнее тепло, поэтому этот день и получил название Матвей ненастный.

Народные приметы

Южный ветер с вихрями на Матфея – к снежной зиме.

В полдень 22 августа надо посмотреть на воду. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой метели практически не будет.

Если на Матвея жара или идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется во времени.

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

Чего нельзя делать 22 августа

22 августа нельзя выводить корову на улицу, чтобы не прицепилась змея, нельзя ставить подойник на стул, иначе перестанет доиться.

Девушкам не стоит одевать металлические украшения – можно отравиться знакомой пищей.

Не пьют сегодня отвары трав – они могут быть ядовитыми.

Не рекомендуется тереть руку об руку – можно остаться без дохода.

Нельзя ездить в одном транспорте с калекой – тоже можете потерять конечности.

Матерям, которые кормят детей, не стоит кормить ребенка грудью на улице, потому что может произойти то же, что и с коровой.

Запрещалось открывать лицо младенцам на улице – они могут ослепнуть.

Как сообщал “источник”, с 14 августа до 27 августа продолжается Успенский пост. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать споров с родными и близкими, то есть, не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.