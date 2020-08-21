День святого Матфея – что нельзя делать 22 августа

В субботу, 22 августа, православная церковь чтит память святого Матфея (Матвей, Матфий) – ученика Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота.
Подробнее об истории праздника, его традициях, обрядах и приметах этого дня рассказывает “источник”.
История праздника
История рассказывает, что Матфей родился в Вифлееме и изучал Закон Божий под руководством Симеона. Он был одним из 70 лучших учеников Иисуса Христа и позже вместе с 12 апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. После того Матфей проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Он владел чудодейственными способностями – помогал больным и изгонял бесов из людей. Много раз его жизни угрожала опасность, но он постоянно ее избегал.
Но однажды члены синедриона схватили Матфея и обвинили в распространении христианства. Одни источники утверждают, что Матфея распяли на кресте, другие говорят о том, что его побили камнями. В религиозных книгах имя Матфея упоминается только один раз. Когда Петр предложил апостолам выбрать ученика, выбор встал между Матфеем и Варсавой. В результате жребия двенадцатым апостолом стал Матфей.
Традиции и обычаи на Матвея
У наших предков существовало поверье о том, что в день Матвея (Матфея) к коровьему вымени может прикрепиться большое количество змей, которые будут высасывать молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скот из хлева, а также в этот день особенно тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с коровами. Так, например, хозяйкам 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или бочку – иначе у коровы молоко пропадет.
В народе верили, что Матвей дает указатель в торговле и успокаивает суету, которая может нанести вред при заключении сделок. Считалось, что с этого дня заканчивается летнее тепло, поэтому этот день и получил название Матвей ненастный.
Народные приметы
- Южный ветер с вихрями на Матфея – к снежной зиме.
- В полдень 22 августа надо посмотреть на воду. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой метели практически не будет.
- Если на Матвея жара или идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется во времени.
- Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.
Чего нельзя делать 22 августа
- 22 августа нельзя выводить корову на улицу, чтобы не прицепилась змея, нельзя ставить подойник на стул, иначе перестанет доиться.
- Девушкам не стоит одевать металлические украшения – можно отравиться знакомой пищей.
- Не пьют сегодня отвары трав – они могут быть ядовитыми.
- Не рекомендуется тереть руку об руку – можно остаться без дохода.
- Нельзя ездить в одном транспорте с калекой – тоже можете потерять конечности.
- Матерям, которые кормят детей, не стоит кормить ребенка грудью на улице, потому что может произойти то же, что и с коровой.
- Запрещалось открывать лицо младенцам на улице – они могут ослепнуть.
Как сообщал “источник”, с 14 августа до 27 августа продолжается Успенский пост. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать споров с родными и близкими, то есть, не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.