В Польше восстановили мемориал воинам УНР, которые защищали Варшаву от армии Буденного

По случаю 100-летия Битвы под Замостьем, в которой украинцы и поляки вместе остановили красную армию под предводительством Буденного, который шел завоевывать Европу, посольство Украины в Польше и правительство города Ланьцут вместе организовали официальное открытие восстановленного кладбища воинов Армии Украинской Народной Республики в Ланьцуте.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Польше.

Участие в мероприятии приняли представители Польского государства, дипломатического корпуса и украинской общины. Из Украины прибыл председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

“После подписания Варшавского договора в феврале 1920 года из воинов Армии ЗУНР и УНР в лагере Ланьцут начат процесс формирования 6-й сечевой стрелковой дивизии Армии УНР под командованием полковника Марка Безручко, которая совместно с отрядами Польской Армии остановила под Замостьем конную армию Буденного, направлявшуюся на Варшаву и далее на Запад завоевывать Европу. Оборона Замостья стала примером героизма украинцев и поляков в общей борьбе против большевистской угрозы“, – сказано в сообщении.

Участие в битве под Замостьем принимали 30 тысяч украинских воинов. Больше 400 из них покоятся на этом кладбище.

Как сообщал “источник”, 25 января, в Киеве реконструировали бой войск УНР с большевиками за завод “Арсенал”, который состоялся в январе 1918 года.