В МВД намерены сократить время охраны избирательных участков

Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс. В частности речь идет о сокращении времени охраны избирательных участков перед выборами с 8 до 3 дней.

Как сообщает Национальная полиция, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“На сегодняшний день срок охраны избирательных участков – 8 дней до выборов. Это очень большая нагрузка на весь личный состав. Поэтому, мы будем исходить из инициативы – охрана участков три дня. Эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады“, – уточнил Аваков.

Кроме того, МВД хочет изменить правила перерегистрации людей накануне выборов.

“Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое мы даем одну маленькую поправку“, – пояснил он.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что партия защитников Украины планирует принять участие в местных выборах в октябре, чтобы ветераны получили политические возможности укрепить государство и не дать нынешней власти дестабилизировать ситуацию.