В пятницу, 21 августа, в одной из сдающихся в аренду квартир на улице Шота Руставели в украинской столице правоохранители задержали группу из полтора десятка молодых мужчин, которых подозревают в подготовке провокаций на День Независимости.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина 24, опубликовав видео перемещения по улице группы силовиков, идущих на задержание.

Как сказано в сообщении, около 15 мужчин арендовали эту квартиру и поселились туда с большими сумками.

Предварительно они подозреваются в подготовке ряда провокаций, не исключается возможная подготовка террористического акта или даже попытки государственного переворота.





Как сообщал “источник”, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации сообщили о задержании семерых граждан, которые якобы по заказу украинских спецслужб пытались похитить одного из главарей ЛДНР, фамилию которого не указывают.