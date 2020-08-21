На островах и без автомобилей: в Малайзии намерены построить город будущего

В Малайзии планируют масштабное строительство – в штате Пинанг на юге страны решили построить “острова будущего” под названием BiodiverCity. В рамках проекта, который планируется осуществить до 2030 года, на островах оборудуют пляжи, парки, образовательные центры, а также водный, воздушный и наземный транспорт.

Об этом сообщает ArchDaily.

“Острова будущего” BiodiverCity займут18 миллионов квадратных метров и будут состоять из трех больших групп островов. Там разместят образовательные центры, исследовательские институты и парки. Рядом будет находиться оазис – архипелаг из плавучими домами и террасами. По замыслу архитекторов, жители островов будут гармонично сосуществовать с природой. Для этого там планируют проложить сеть “экологических коридоров”, которые будут связывать между собой разные районы BiodiverCity.

Также на островах появится пляжная линия длиной около пяти километров и набережная протяженностью 25 километров. Вся территория островов будет максимально пешеходной. Однако, согласно проекту, также разработают сеть общественного транспорта. Жители смогут свободно передвигаться по всей территории островов.

Автором BiodiverCity стала датско-малазийская группа архитектурных бюро – BIG, Hijjas и Ramboll. Эксперты отмечают, что BiodiverCity будет современной мультимодальной средой для передвижения людей.

“Вместо того, чтобы проектировать город для автомобилей, мы спроектировали BiodiverCity для водных путей, железных дорог и различных видов человеческой мобильности. Город, возникший в результате – это отражение положения Пинанга, который действительно является глобальным перекрестком мира – в экономическом, экологическом и социальном плане “, – отметил Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels), архитектор и основатель датского бюро BIG.

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