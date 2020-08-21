На Луганщине определили дорожную карту и пошаговый план развития КПВВ в Счастье и Золотом

Глава Луганщины Сергей Гайдай вместе с советником вице-премьер-министра Украины Александром Мариновым ознакомились с работами по подготовке к открытию контрольных пунктов въезда-выезда в городах Счастье и Золотое.

В частности, они осмотрели площадку для развития КПВВ в Счастье, передает пресс-служба ЛОВГА

На рабочем совещании, которое провел Александр Маринов непосредственно на месте, очерчены границы будущего пункта пропуска и определена дорожная карта и пошаговый план его развития.

КПВВ в Золотом, который построили еще в 2016 году, готов к пропуску людей, но уже нуждается в модернизации.

Как отметил Сергей Гайдай, необходимо расширить дорогу и построить комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.

«Мы ожидаем, что оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства и обустроит прилегающую территорию со своей стороны, чтобы граждане могли зайти на подконтрольную украинской власти территорию», – прокомментировал ситуацию Сергей Гайдай.

Он отметил, что на КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий. Там предусмотрено открыть аптечные пункты, мобильные ЦНАП, юридические приемные и другие объекты для предоставления услуг гражданам