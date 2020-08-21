В Рубежном состоялось первое совещание по поводу создания громады

20 августа в Рубежанском городском совете состоялось первое рабочее совещание по созданию Рубежанской территориальной громады. В ней приняли участие представители Рубежанского городского совета и сельские головы с. Варваровка, Кудряшевка, Голубовка, Михайловка и Булгаковка.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В частности, председатель Рубежанского городской территориальной избирательной комиссии Инна Громова и начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Рубежанского городского совета Ирина Водолазская обсудили с сельскими головами подготовку к избирательному процессу, который начнется уже 5 сентября 2020.

Заместитель городского головы Александр Кравченко и начальник отдела экономического анализа и инвестиционной политики Рубежанского городского совета Наталья Коваленко призвали сельских голов приобщиться к процессу подготовки программы социально-экономического развития Рубежанского территориальной громады на 2021, которая уже началась в городе Рубежное.

Сельские головы, в свою очередь проинформировали присутствующих о проблемных вопросах своих населенных пунктов и подняли вопрос сообщения своих сел с городом Рубежное, состояния существующих дорог, возможной оптимизации объектов социально-культурной сферы и урегулирования штатных расписаний сельских советов и новосозданной территориальной громады.

В завершение совещания секретарь Рубежанского городского совета Анатолий Бусенков поблагодарил присутствующих за продуктивное общение, сообщил о существующей договоренности с областной властью по строительству прямой дороги Рубежное-Голубовка и отметил, что процесс создания новой ОТГ только начинается.