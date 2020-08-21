В ОРДЛО металлургам еще не начали выплачивать зарплату за летние месяцы

На временно неподконтрольной территории Донетчины и Луганщины работники металлургических предприятий не верят в обещания о повышении заработной платы, так как им еще даже не выплатили деньги за летние месяцы.

Об этом сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм.

“По поводу недавнего заявления «Внешторгсервис» (ВТС) о том, что с 1 сентября металлургам ЛДНР якобы поднимут зарплату на 20%. Речь идет в всех металлургических предприятиях ЛНР и ДНР — Алчевском комбинате (АМК), Алчевском коксохимическом заводе, Стахановском ферросплавном заводе, Енакиевском металлургическом заводе, ММЗ, Ясиновском коксохиме. Эти обещания выглядят несколько сюрреалистично, подобно тем «графикам выплат задолженностей» которые публиковались ранее, и следуя которым на АМК, в частности, уже должны были выплатить половину зарплаты за июнь”, – сказано в сообщении.

В реальности дела обстоят так: сотрудники завода получили лишь 81% от майской зарплаты. На сегодняшний день ни одному заводу не начали платить зарплату за летние месяцы.

“Поэтому, на фоне невыплаченных долгов, какие-либо обещания о повышении зарплат выглядят по меньшей мере странно, и воспринимаются рабочими как «вешание лапши на уши»”, – отметил источник.