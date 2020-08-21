Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса

КПВВ «Станица Луганская» продолжает функционирование в штатном режиме. Ежедневно осуществляется пропуск с семи утра до двадцати часов вечера в частности, по состоянию на 12:00 КПВВ пересекло 1540 человек.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Также сегодня оккупанты разблокировали движение на КПВВ “Новотроицкое”, на 12:00 на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущено 2 автомобиля и 14 человек.

Заблокированным со стороны оккупантов остается движение в контрольном пункте «Марьинка».

На период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующего на срок пребывания в Украине.

Кроме того граждане, следующие из временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для поступления в высшие учебные заведения по программе «Донбасс-Украина) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса« Действуй дома ».

Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.