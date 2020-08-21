Пушистый пес по кличке Кокоро стал звездой сети – он похож на персонажа “Звездных войн”

В сети стал чрезвычайно популярным той-пудель по имени Кокоро, который, кроме того, что является милым и трогательным, еще и очень похож на эвоков из “Звездных войн” и известного художника Боба Росса.

Пушистик получил известность после того, как его фото попали в Twitter, где быстро стали вирусными, пишет 4tololo.

Собачка Кокоро (сердечко – на японском) живет в Японии, у него 133 тысячи подписчиков в Instagram. Люди отмечают, что у Кокоро очень человеческое лицо. Для одних он – копия художника Боба Росса, а для других он очень похож на эвоков из “Звездных войн”.

Впервые о Кокоро узнали, когда пользователь Twitter по имени Хисока выложил несколько фотографий Кокоро. Его твит набрал 128 тысяч лайков, 30 тысяч ретвитов и более 800 восторженных комментариев.

Кокоро и Боб Росс

Кокоро и эвоки

Эвоки — вымышленная раса существ из фантастической саги “Звёздные войны”. Они очень маленькие, что позволяет им хорошо прятаться в лесах родной планеты.

Как сообщал “источник”, собака породы ши-тцу стала звездой интернета благодаря сходству с поп-звездой Леди Гагой.