Инженеры превратили Tesla в катафалк для экопохорон

Инженеры создали бесшумный катафалк с нулевым уровнем выбросов на базе электромобиля Tesla Model S. Они считают, что электрокатафалк идеально подойдет для экологических похорон.

Об этом сообщает AutoExpress.

Разработчиками экокатафалка выступили британская фирма Coleman Milne совместно с немецкой компанией BINZ International. Инженеры переоборудовали электрокар, увеличив его длину и колесную базу, а также подняли крышу, чтобы в кузов можно было поместить гроб.

Электрокатафалк Tesla сохранил все свои технические характеристика, однако при этом у машины сократился запас хода до 350 километров.

Разработчики заявили, что транспортное средство полностью бесшумно и имеет нулевой уровень выбросов.

Стоимость новинки неизвестна. Сообщается, что электроавтомобиль может получить заинтересованный покупатель для тест-драйва.

Как отметили авторы электрокатафалка, авто сможет удовлетворить растущий спрос на экопохороны.

Как сообщал “источник”, в Японии изобрели летающий автомобиль, который способен быстро доставить пассажиров в пункт назначения.