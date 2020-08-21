Какой будет погода на Луганщине в выходные

В субботу, 22 августа, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, местами гроза.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

В воскресенье, 23 августа, малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

Сегодня, 21 августа, в регионе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 28-33 0 тепла.