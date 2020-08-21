В ОРЛО в обмелении водоемов винят погоду. Но это не точно

Сепаратисты на временно неподконтрольной территории Луганской области решили наконец-то прокомментировать обмеление рек и водоемов, которое приобрело угрожающие масштабы. Впрочем, судя по информации, которую опубликовали рупоры НВФ, всю вину за состояние водных ресурсов оккупанты переложили на погодные условия.

Как заявил так называемый “начальник отдела водных ресурсов минприроды ЛНР” Александр Савченко, в 2020 году падение уровня воды на реках и водоёмах более существенно, чем в предыдущие годы. По всем постам гидрометеорологии уровень воды ниже среднемноголетних показателей, на реке Лугань в городе Луганске был зафиксирован минимальный уровень воды за 88 лет наблюдений. На нескольких малых реках не только снижена интенсивность водотока, – в некоторых местах пересохли русла.

“Основной природный фактор – аномально тёплая и малоснежная зима. Количество воды в реках напрямую связано с количеством осадков, а характерной чертой рек нашего региона является то что 40–50% годового стока формируются за довольно короткое время весеннего половодья. За это время мощные потоки насыщенной кислородом талой воды промывают русла рек, размывают иловые наносы, перекрывающие природные родники. Впитываясь в землю, они также насыщают влагой грунтовые воды, которые в период засухи подпитывают реки”, – сказано в сообщении.

Также сепаратисты заявили, что на состояние рек влияет интенсивный отбор воды из русел рек и из подземных горизонтов.

“В последние десятилетия значительно выросла интенсивность отбора воды из русел рек и из колодцев для полива садов и огородов. Многие из граждан способны позволить себе иметь во дворе собственную скважину, а подавляющее число жителей, проживающих по берегам рек, имеют стационарные и переносные электронасосы, с помощью которых осуществляют бесплатный и ничем не ограниченный полив своих садов и огородов”, – заявил Савченко.

В последнюю очередь в так называемом “минприроде” вспомнили о прекращении откачки шахтных вод. К примеру, для таких рек как Лозовая, Белая, Ломоватка и другие шахтные воды составляют значительную часть годового стока.

“Впоследствии после затопления горных выработок негативное влияние данного фактора существенно уменьшится, но для нынешнего крайне маловодного года он играет свою заметную роль”, – заявил Савченко.

При этом сепаратистские ресурсы утверждают, что “судя по многолетним гидрологическим наблюдениям, похожие ситуации случались в прошлом – и 80, и 100 лет назад, – вполне вероятно что вскоре тематический маятник качнётся в другую сторону, и снова начнутся полноводные весенние паводки”.