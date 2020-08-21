В Лисичанске начнется кампания по стерилизации бездомных собак

В Лисичанске на этой неделе начинает работу ГО “Ветеринари без кордонів”, которая будет проводить стерилизацию бездомных собак.
Об этом сообщила Юлия Виноградова в социальной сети ФБ.
“Врачи, ловцы и кинологи будут работать непосредственно на территории города Лисичанска. Животных никуда увозить не будут. Ветеринарный комплекс с операционной и фургоном с вольерами уже расположен в черте города. Механизм действия такой:
-собаку отлавливают,
-увозят на ветеринарный комплекс,
-проводят стерилизацию,
-по необходимости оказывают медицинскую помощь,
-ставят клипсу в ушко, ставят чип,
-вакцинируют от бешенства,
-после восстановления отпускают собачку на прежнее место жительства”, – сказано в сообщении.