В Лисичанске начнется кампания по стерилизации бездомных собак

В Лисичанске на этой неделе начинает работу ГО “Ветеринари без кордонів”, которая будет проводить стерилизацию бездомных собак.

Об этом сообщила Юлия Виноградова в социальной сети ФБ.

“Врачи, ловцы и кинологи будут работать непосредственно на территории города Лисичанска. Животных никуда увозить не будут. Ветеринарный комплекс с операционной и фургоном с вольерами уже расположен в черте города. Механизм действия такой:

-собаку отлавливают,

-увозят на ветеринарный комплекс,

-проводят стерилизацию,

-по необходимости оказывают медицинскую помощь,

-ставят клипсу в ушко, ставят чип,

-вакцинируют от бешенства,

-после восстановления отпускают собачку на прежнее место жительства”, – сказано в сообщении.