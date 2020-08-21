Фирма из Северодонецка грубо нарушила нормы пр утилизации опасных отходов. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили фирму из Северодонецка на грубом нарушении экологических норм при утилизации опасных отходов, в том числе из больниц, противодействующих COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Данная коммерческая структура – единственное в регионе предприятие, которое специализируется на обращении с загрязняющими веществами. Фирма имеет договора на утилизацию отходов с несколькими десятками предприятий и коммунальными учреждениями региона. По условиям контрактов структура обязана осуществлять вывоз и сортировку токсичных веществ, а также их транспортировку для дальнейшей переработки или уничтожения на мощностях других отечественных предприятий.

Но с начала этого года коммерсанты прекратили выполняли условия договоров. За это время полигон предприятия, находящегося в 100 метрах от жилых массивов Новодружеска, превратился в свалку токсичных предметов. В непосредственной близости от домов горожан накопились тонны отработанных опасных веществ, в том числе отходов из опорного медучреждения по противодействию коронавирусной инфекции.

Инициированная СБУ проверка показала, что эта ситуация привела к загрязнению экосистемы региона, что представляет угрозу здоровью граждан. Кроме того, это является нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС, по которому Украина должна ввести европейские стандарты в области управления отходами.

Сейчас предприятию определены сроки для приведения деятельности в соответствие с лицензионными условиями и ликвидации последствий злоупотреблений. Если исполнитель не выполнит обязательств, то он будет лишен лицензии и привлечен к уголовной ответственности.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно с Государственной экологической инспекцией.