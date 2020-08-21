Антирекорд на Луганщине: +20 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в Луганской области подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 226.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Зарегистрировано 956 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 9 (3 человека больные пневмонией, 6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими)
- г. Рубежное – 1 (лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)
- г. Лисичанск – 7 (6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек, находившийся на самоизоляции после возвращения из региона с красным уровнем эпидемической опасности в пределах территории Украины);
- Станично-Луганский район – 1 (лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)
- Новоайдарский район (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 2 человека в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 142 человека.
Таким образом, имеем на сегодня 83 активных больных, из них 36 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, остальные 47 лечатся амбулаторно.