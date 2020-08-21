Чиновник СВР и бывший пограничник незаконно вывозили боеприпасы из зоны ООС. ФОТО

Следователи терруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР

По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранилось в арендованном им гараже в Северодонецке. При попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены «перевозчики» оружия.

В сентябре 2019 во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, больше 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

В августе 2020 обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия для установления возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схемы.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.