Модные и стильные круглые скатерти

Для современных интерьеров вновь стали модными круглые скатерти — они подходят не только для столов круглой формы, а могут украсить и квадратные. Важно правильно подобрать вариант с учетом ряда важных факторов.

Грамотно подбираем стиль

Скатерть сложно назвать важным элементом интерьера, но неправильно подобранная модель может испортить внешний вид комнаты, особенно если говорить о строгой гостиной. В первую очередь важно обратить внимание на размер — круглая скатерть должна свисать с края столешницы примерно на 20-30 сантиметров. Более длинная будет уместной только для официальных фуршетов, а короткая вообще не очень удобна и будет постоянно сползать с поверхности.

Перейдем к вариантам материала. Гобелен — самый дорогой, но при этом самый шикарный вариант. Подойдет для стилизации столиков во время праздничных мероприятий. Для повседневного использования этот вариант слишком капризный в плане загрязнения и стирки. Модели из хлопка и текстиля будут более универсальными. Ими можно украшать столики даже во дворе. Материал легко чистится и не теряет своих свойств.

Что касается расцветки и узора, то здесь следует ориентироваться на общий стиль. Например, круглая скатерть в спокойных тонах подойдет для домашних столиков, за которыми принято пить чай. Узорчатый вариант с рисунками отлично подойдет для столиков на улице. Такими принято украшать столы в небольших кафе.

Почему круглые скатерти стали популярными?

Круглые столы недавно вернулись в моду, поэтому востребованными стали и соответствующие скатерти. Они популярны благодаря следующим особенностям:

Отличный выбор вариантов расцветок;

Универсальность — подходят для любых ситуаций;

Качественный и долговечный материал;

Возможность комбинировать модели.

Нужно отметить, что круглые скатерти будут отлично смотреться не только на круглых, а и на квадратных столах. При правильном подборе размера и расцветки это выглядит очень стильно. К сожалению, такие скатерти будут неуместными на прямоугольном столе, тем более, если он довольно длинный. Впрочем, смелые хозяйки и в этой ситуации находят выход, комбинируя сразу несколько моделей.

В целом выбор круглых скатертей вполне достаточный для того, чтобы можно было подобрать модель по своему вкусу и под стиль интерьера. Правильная покупка принесет необходимы уют и создаст нужную атмосферу. Главное — не ошибиться с выбором.