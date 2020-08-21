Выгодная покупка двигателя на мотоблок Кентавр

Владельцы садовой, строительной и сельскохозяйственной техники не понаслышке знают о важности мощного двигателя, способного обеспечить высокую продуктивность специализированного оборудования. Поэтому купить двигатель на мотоблок Кентавр, надежный и функциональный, как раз отлично подходит для этой цели. Такая универсальная силовая установка представлена в нескольких видах, и любой из них можно найти в интернет-магазине MOTOBLOK-KENTAVR.

Видовое разнообразие двигателей Кентавр

Агрегаты разработаны и сконструированы в полном соответствии с современными стандартами качества специально для установки на мотоблоки для обеспечения удобства работы на сельхозтехнике. На сегодняшний день, в зависимости от поставленной задачи и требований, возможно купить двигатель на мотоблок Кентавр разного типа. Производитель разработал такие двигатели, как:

бензиновые;

бензо-газовые;

дизельные;

с водяным охлаждением.

Благодаря большому разнообразию моделей можно приобрести агрегат с показателями мощности от 4 до 30 лошадиных сил.

Основные достоинства двигателей на мотоблок Кентавр

Известный китайский производитель Kentavr поставляет мощные и производительные двигатели, которые предназначены для установки на мотоблок. Помимо того, что такие агрегаты характеризуются эргономичным дизайном и длительным сроком эксплуатации, двигатели имеют целый ряд особенностей:

высокий процент КПД;

увеличенный моторесурс;

стабильность оборотов при больших нагрузках;

присутствие датчика низкого уровня масла в картере;

низкий уровень шума и вибрации в процессе работы;

возможность регулирования оборотов вручную.

Такие неприхотливые в установке, а затем и в работе и обслуживании движки, подходящие для установки на мотоблок, отлично показывают себя в деле даже при частом задействовании техники.

К кому обратиться?

Сегодня функциональные аппараты от известного изготовителя можно, не выходя из дома, купить в интернет-магазине MOTOBLOK-KENTAVR.

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Желаем вам приятной покупки и успехов в работе в сельском хозяйстве. Ведь удобная техника – залог продуктивного труда.