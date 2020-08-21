Выгодная покупка двигателя на мотоблок Кентавр

Владельцы садовой, строительной и сельскохозяйственной техники не понаслышке знают о важности мощного двигателя, способного обеспечить высокую продуктивность специализированного оборудования. Поэтому купить двигатель на мотоблок Кентавр, надежный и функциональный, как раз отлично подходит для этой цели. Такая универсальная силовая установка представлена в нескольких видах, и любой из них можно найти в интернет-магазине MOTOBLOK-KENTAVR.
Видовое разнообразие двигателей Кентавр
Агрегаты разработаны и сконструированы в полном соответствии с современными стандартами качества специально для установки на мотоблоки для обеспечения удобства работы на сельхозтехнике. На сегодняшний день, в зависимости от поставленной задачи и требований, возможно купить двигатель на мотоблок Кентавр разного типа. Производитель разработал такие двигатели, как:
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бензиновые;
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бензо-газовые;
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дизельные;
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с водяным охлаждением.
Благодаря большому разнообразию моделей можно приобрести агрегат с показателями мощности от 4 до 30 лошадиных сил.
Основные достоинства двигателей на мотоблок Кентавр
Известный китайский производитель Kentavr поставляет мощные и производительные двигатели, которые предназначены для установки на мотоблок. Помимо того, что такие агрегаты характеризуются эргономичным дизайном и длительным сроком эксплуатации, двигатели имеют целый ряд особенностей:
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высокий процент КПД;
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увеличенный моторесурс;
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стабильность оборотов при больших нагрузках;
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присутствие датчика низкого уровня масла в картере;
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низкий уровень шума и вибрации в процессе работы;
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возможность регулирования оборотов вручную.
Такие неприхотливые в установке, а затем и в работе и обслуживании движки, подходящие для установки на мотоблок, отлично показывают себя в деле даже при частом задействовании техники.
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Желаем вам приятной покупки и успехов в работе в сельском хозяйстве. Ведь удобная техника – залог продуктивного труда.