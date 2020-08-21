Ортопедический матрас = здоровый сон
Сон играет значимую роль в жизни каждого человека, поэтому следует очень ответственно относиться к его качеству. Комфортный сон – это прекрасное настроение, бодрость и здоровье всего организма. Главный атрибутом комфортного и продолжительного сна является ортопедический матрас. Почему именно ортопедический матрас и как он влияет на здоровья человека? Все очень просто. Для этого стоит учесть все плюсы здорового сна на организм:
- полное восстановление организма;
- улучшение психоэмоционального состояния;
- здоровый внешний вид;
- приток энергии на весь день.
Ортопедический матрас не только улучшить сон, но и здоровье в целом, ведь только с помощью него Ваш позвоночник будет в правильном положении
Ассортимент ортопедических матрасов
Классификация матрасов делится на три вида: по типу конструкций, по типу наполнения, односторонние и двусторонние модели. Типы конструкций бывают:
- пружинные с зависимыми и независимыми пружинами;
- беспружинные с искусственного или натурального латекса, всевозможных синтетических материалов или кокосового волокна.
В современном мире материалов настолько много, что не всем покупателям известны такие наполнители, как: латекс, пенополиуретан, кокосовая койра, меморилатекс, мемориформ, сизаль, вязкоэластичная пена и тд. Это далеко не весь список наполнителей, ведь для их производства используются огромный перечень материалов от натуральных до синтетических. Большой ассортимент матрасов представлен у Фабрик “МатроЛюкс”, “Велам”, “ЕММ” и “Come For“.
Двухсторонние матрасы являются более распространенными на рынке – они имеют разную жесткость и используются в разные сезоны.. Только некоторые компании специализируются на выпуске односторонних моделей, такие модели служат меньше двухсторонних минимум в два раза.
Выбор ортопедического матраса
Множественный вариативный ряд матрасов представленных на рынке позволяет выбрать именно тот, который Вам подходит: по размеру, наполнению и даже форме. В первую очередь, при выборе матраса, нужно учитывать следующие критерии:
- возраст ( в детском возрасте нужны твердые фиксирующие матрасы, в пожилом – мягкие);
- вес (при маленьком весе – более мягкие, при большом – твердые);
- состояние здоровья.
Учитывая все факторы при покупке матраса, Вы не только сможете удовлетворить свои желания, но и улучшить свой сон.