В ОРЛО во время работы в поле подорвался тракторист

Во время работы на поле одного из сельхозпредприятий Славяносербского района на неустановленном взрывном предмете подорвался тракторист.

Об этом сообщили ресурсы, подконтрольные НВФ.

Накануне, в 15.30 в поле у посёлка Металлист (временно неподконтрольная территория, – ЛР) на поле сельхозпредприятия подорвался мужчина, работавший на тракторе Т-150.

Тракториста 1971 года рождения отвезли в больницу с минно-взрывными травмами. Неврологических отклонений выявлено не было, от госпитализации мужчина отказался.