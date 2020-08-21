Беловодской больнице помогут с ремонтом инфекционного отделения

Находясь с рабочей поездкой на Беловодщине, председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай посетил КНП «Беловодская многопрофильная больница», где в рамках программы Президента Украины «Большая стройка» продолжается ремонт приемного отделения и создается отделение экстренной медицинской помощи, которое планируют открыть уже в ноябре текущего года, а также посетил коммунальное учреждение ясли-сад № 3 «Родничок» после проведения ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Он высоко оценил увиденное и отметил, что это уже действительно европейский уровень.

Однако, как пошутил глава Луганщины, «нет руководителей, которые бы не нашли еще одну проблему, которую необходимо решить главе облгосадминистрации».

Поэтому, в следующем году он пообещал помочь районной больницы с реконструкцией инфекционного отделения, а садике «Родничок» – со строительством новой модульной котельной.

Сергей Гайдай осмотрел дорогу государственного значения Н-26 «Чугуев-Меловое», ремонт которой начнется в ближайшее время также в рамках «Большого строительства».

В завершение председатель облгосадминистрации пообщался с руководством района и представителями Беловодского ОТГ. Он отметил беспрецедентные объемы инвестиций в развитие Луганской области, а это почти восемь миллиардов гривен и отметил, что «в следующем году все крупные транспортные артерии Луганщины будут отремонтированы».

Кроме того, Сергей Гайдай сообщил, что уже со следующей неделе начнутся переговоры по строительству железнодорожной ветки «Лантратовка – Кондрашевская Нова», которая соединит Рубежное со Старобельском.

Во время встречи с общественностью вновь возник вопрос устойчивой работы конных заводов.

«Чтобы навести порядок в обработке земель ГП« Коневодство Украины »и земель высших учебных заведений, прежде всего, необходимо провести их инвентаризацию. Поэтому я обратился к Госгеокадастр, чтобы они назначили нам незаангажированного человека. То, что конфликт вышел в публичную плоскость, пойдет только на пользу делу », – ответил Сергей Гайдай.

Губернатор акцентировал, что он является сторонником партнерских отношений, поэтому всегда готов к сотрудничеству в решении любой проблемы, главное, чтобы это в дальнейшем принесло пользу жителям и родному краю.