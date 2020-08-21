Для 1,5 миллиона украинцев могут поднять пенсии: подробности

В Украине из-за повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, которые выполнили требования по стажу, имеют право получать не меньше 40% минималки.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир. “Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет это Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, имеющих 65 лет”, – объяснил советник, передает Обозреватель

По его словам, из-за повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет. “Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации”, – добавил Шамбир.

До 1 сентября минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), составляет 1889 грн. А с 1 сентября уже 2000 грн.