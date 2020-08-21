Гайдай приехал в Новоалександровский конный завод, чтобы разобраться в конфликтной ситуации

Первым пунктом рабочей поездки главы области Сергея Гайдая в Беловодский район стал Новоалександровский конный завод № 64.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Предприятие с почти 200 летней историей, которое было известно всему миру собственной национальной породой лошадей – новоалександровские тяжеловозные, сегодня стало фигурантом уголовных дел.

«Президент поручил мне разобраться в ситуации с конными заводами на Луганщине. В том, что происходит с незаконной обработкой земель, принадлежащих предприятиям, в манипуляциях с урожаем и причинами задолженности по заработной плате. Он лично контролирует ситуацию, ведь заводы находятся в государственной собственности », – обратился Сергей Гайдай к руководству района и работникам Новоалександровского завода.

Он заслушал аргументы двух директоров предприятия, отстраненного за злоупотребление – Юрия Топчия, и назначенную исполняющей обязанности – Анну Павловскую.

Как известно, по официальной информации областной прокуратуры, еще в мае 2020 по заявлениям работников филиалов государственного предприятия начато уголовные производства в отношении бывших должностных лиц ГП «Коневодство Украины» по факту присвоения и растраты государственных средств путем подписания фиктивных сделок с частным предприятием на выполнение сельскохозяйственных работ и услуг (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, расследуется факт незаконного завладения имуществом государственного предприятия и кражи зерна в особо крупном размере.

По данным следствия, действующее руководство четырех филиалов госпредприятия заключило договоры с ООО-сообщником с целью хищения государственного имущества. Они предусматривали выполнение полевых работ на земельных площадях, после чего агрофирма должна была забрать собранный урожай сельскохозяйственных культур.

Следует отметить, что Юрий Топчий, который считает свое увольнение наказанием за борьбу с коррупционными схемами «ГП« Коневодство », так и не смог подтвердить свои слова копиями обращений в правоохранительные органы.

Поэтому председатель облгосадминистрации назначил ему встречу на следующей неделе, если такие документы действительно существуют.

Справка: «Новоалександровский конный завод № 64», который является филиалом ГП «Коневодство Украины», основанный в 1825 году с целью снабжения армии строевых верховых лошадей. За хозяйством закреплено 12,2 тыс. га земли, в т.ч. 9,8 тыс. га пахотной земли. Начиная с 1923 года, конный завод концентрировал генофонд тяжеловозных пород лошадей, а также в 1998 году создал новую новоалександровскую тяжеловозную породу.

Сейчас племенное стадо насчитывает 138 голов лошадей.