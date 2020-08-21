Какой религиозный праздник 21 августа – традиции и запреты в этот день

21 августа отмечают церковный праздник Мирона Ветрогона.

“источник” рассказывает о главных традициях и запретах в этот праздник.

История праздника

В святом писании говорилось, что Мирон был добрым человеком. С ним связано много легенд. Одна из них гласит, что как-то к Мирону в дом забрались воры и начали красть зерно. Но он не стал им мешать, а помог. Узнав, что перед ними хозяин, воры устыдились и решили вернуть краденое. После этого они обратились в веру во Христа, а именно это в народе считают первым чудом Мирона.

Традиции 21 августа

В этот день люди ходили в лес на сбор ежевики. Из нее готовили кисели, варили компоты, делали вина и настойки.

Народные приметы

Иней утром появляется – будет богатый урожай в следующем году.

Говорят, что на Мирона опята и брусника в лесу появляются.

Каким будет день – такой, по приметам, и погода в январе.

Часто именно 21 августа сильный ветер.

Плохая погода на праздник – непогода продержится до Бабьего лета.

Что нельзя делать в день Мирона

В такой праздник запрещается ссорится и сквернословить. Также не следует быть в плохом настроении.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 14 августа, в 2020 году начался Успенский пост, который заканчивается в четверг, 27 августа, праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать ссор с родными и близкими, то есть не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.