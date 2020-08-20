В Австралии золотоискателям дважды за день улыбнулась удача – фото потрясающей находки

В Австралии золотоискатели нашли в исторических шахтах два огромных самородка.

Об этом сообщает CNN.

Стоимость находки в штате Виктория составила 250 тысяч долларов США. Вес самородков – 3,5 кг, их нашли в один день.

Отмечают, что самородки могут принести на 30% больше денег, чем их оценочная стоимость по весу, если они будут проданы коллекционеру.

“Я полагал, что у нас был шанс. Они были найдены на участке нетронутой земли”, – сказал один из счастливчиков.

Золотоискатели несколько месяцев ждали разрешения, которое позволило бы им начать поиск золота в этом районе.

“Это определенно одна из самых значительных находок. Заполучить два больших куска за один день – это просто потрясающе”, – отметил другой золотоискатель и добавил ,что за четыре года находил лишь маленькие кусочки золота.

Отмечают, что золото в этом регионе постоянно находят с 1851 года, но технологии стали важным подспорьем для современных искателей. Раньше шахтеры могли только видеть золото, но теперь, благодаря детекторам, они могут его “слышать”.

Как сообщал “источник”, в Израиле ученые обнаружили на территории Старого города уникальную монету из бронзы времен восстания Шимона Бар-Кохбы против римлян, которая является символом сопротивления.