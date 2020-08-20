Как “шутит” солнце над теми, кто забыл про защитный крем – эти фото заставят улыбнуться

Не все люди во время отдыха на природе вспоминают про солнцезащитный крем, но многие из них потом жалеют об этом.
Фото эпичных случаев опубликовал ресурс 4tololo.
“Кто-то забыл свой солнцезащитный крем”
“Нет, я определенно не счастлива. Я участвовала в забеге и забыла нанести на лицо солнцезащитный крем”
“Никогда не засыпайте на улице с тарелкой сухих завтраков и ложкой в руке, ребята”
“Мой друг сказал мне, что я похожа на палочку для мороженого”
“Пытаюсь выровнять загар во время обеденного перерыва”
“Это не тень, а разница в цвете моей ноги”
“Надевать такие леггинсы и загорать было плохой идеей”
“Никогда не носите кроксы в солнечный день”
“Я красил крыльцо и получил этот дурацкий загар”
“Видимо, все же, стоило переворачивать кепку козырьком вперед”
Как сообщал “источник”, ранее в сети пользователи делились смешными фото ситуаций с микроволновкой.