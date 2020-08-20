Голодные коты две недели прожили взаперти с умершей хозяйкой – помощи дождались не все

В Киеве на проспекте Науки, 9 умерла пожилая женщина, которая проживала одиноко. О смерти женщины узнали только через две недели. Все это время в квартире с умершей хозяйкой находились взаперти без воды и еды четыре кошки. Одна кошка уже умерла.

Об этом сообщает ТСН.ua

Волонтеры забили в тревогу из-за проволочек полиции решить судьбу несчастных животных. В приюте никак не могли договориться с полицией, чтобы забрать животных.

“Из-за внутренних причин полиция не пускает даже родственников в квартиру покойной, но в то же время не пускают и забрать живых котиков…. Сегодня соседка умершей женщины, которой 75 лет, была доведена просто до белой горячки пустыми обещаниями сотрудников райотдела полиции отдать котиков“, – сообщили в сообществе “Приют Ирины Добролюбовой” в Facebook.

По словам волонтеров, полиция бездействует в оказании помощи, в том числе ветеринарной, закрытым в квартире с трупными ядами без еды и воды животным.

В полиции пообещали решить вопрос по устройству и лечению животных.

“Ситуацию мы решили. В 12:00 будем по адресу, придет юрист, представители ЖЭКа, составим акт и передадим котов волонтерам”, – рассказала ТСН.ua пресс-офицер Голосеевского управления полиции Киева Кристина Кирьякова.

По словам волонтера Алины, котов в квартире может быть больше: “Мне близкая подруга женщины, которая умерла, сегодня сказала, что котов всего было пятеро, поэтому, если одна кошка – самая старая и самая слабая – умерла, то их там может быть и четыре. Когда зайдем в квартиру, сами все увидим “.

Как сообщал “источник”, спасатели из организации Animal Rahat в Индии потратили четыре дня, чтобы удалить смолу с собаки, обнаруженной умирающей на улице – она даже не могла ходить.