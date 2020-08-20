На украинском курорте Счастливцево сняли на видео медуз размером с капусту

На украинском курорте в селе Счастливцево Херсонской области туристы наблюдают за нашествием медуз в Азовском море.

Видео опубликовали на YouTube-канале VAL ANN.

По словам отдыхающих, гигантские медузы размером с капусту подплывают к берегу. Это пугает людей и не все осмеливаются купаться.

Специалисты из Института Азовского моря считают, чтобы медуз стало меньше, необходимы холодные зимы. Способствует их размножению и текущий уровень солености воды в море.

Как сообщал “источник”, в сети продолжают публиковать фото и видео с побережья Азовского моря, где вода из-за нашествия медуз местами превратилась в настоящий кисель.

А также в курортном Бердянске отдыхающие жалуются на нашествие медуз, а недавно там заметили “аномалию” – целый “остров” из медуз.