В Минске тысячи людей вышли в поддержку бастующих рабочих – впечатляющие фото и видео

В четверг, 20 августа, в столице Беларусе Минске на площади Независимости собрались тысячи людей в поддержку протестующих рабочих.

Об этом сообщают в Telegram-канале Tut.by.

Люди скандировали “МАЗ!”, чтобы поддержать бастующих рабочих.

Также пишут, что задержан председатель страчкома “МАЗ” Евгений Бохвалов.

“Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже”, – сказал официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Фото: Дарья Бурякина, Tut.by

Как сообщал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что бастующих рабочих нужно увольнять, ведь “противники” раскачивают ситуацию на промпредприятиях.

Напомним, по данным Bloomberg, высокопоставленные чиновники из окружения Александра Лукашенко изучали возможность бегства в Россию в случае его отстранения от власти.