Появилась достоверная информация о “террористе”, угрожавшем взорвать магазин в Киеве

Неизвестный мужчина, который 20-го августа угрожал взорвать магазин торговой сети “Велмарт” в Киеве, оказался просто пьяным скандалистом.

Об этом “источнику” сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

“Захвата не было. Был пьяный мужчина, который предъявлял какие-то угрозы и размахивал пакетом, но угрозы окружающим не представлял. У него возник словесный конфликт с охраной. На место прибыл полицейский патруль, сейчас составляют протокол”, — сказали в полиции.

“Точную статью не назову, но там будет или хулиганка, или появление в пьяном видео. За это предусмотрен админштраф”, — ответили на вопрос об ответственности.

Как сообщал “источник”, 3 августа в Киеве мужчина угрожал взорвать бизнес-центр “Леонардо” – он требовал выхода в прямой эфир, но вскоре его удалось задержать.