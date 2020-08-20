Илья Пахомов – кто он и какова его роль в отравлении Навального

Илья Пахомов – это менеджер проектов в основанном Алексеем Навальным Фонде борьбы с коррупцией.

Телеграм-каналы Mashи Life Shot сообщили, что Пахомов в аэропорту Томска утром 20 августа передал Навальному стаканчик с предположительно злополучным напитком.

Оба телеграм-канала опубликовали видео из аэропорта, на котором есть Навальный, а также предположительно Пахомов.

У Пахомова есть страница во Вконтакте, в Facebook, в Instagram и в Twitter.

Илья ПахомовФото: instagram.com/ilyapahomov/

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальный был отравлен – якобы ему в чай, который он выпил утром в аэропорту, что-то подсыпали.

В самолете, который вылетел из Томска в Москву, Навальному стало плохо.

Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навального доставили в реанимацию без сознания.

Он впал в кому.

Предполагается, что Навальному в напиток подмешали психодислептик.