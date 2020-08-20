Девушка-дайвер наткнулась под водой на маленького ламантина и сняла очаровательную сцену

В штате Флорида (США) девушка-дайвер увидела под водой очаровательную сцену: маленького ламантина, который чесал свою мордочку.

Об этом сообщает ресурс The dodo.

Животное не подплыло сильно близко к Кэтрин Пузино. Но девушке удалось заснять милый момент.

“Когда я встретила эту милашку, я влюбилась”, – сказала Пузино.

Она отметила, что маленьких ламантинов называют морскими щенками. Они очень любят чесаться и делают это очень часто.

Отметим, что в США трогать ламантинов запрещено законом. Животные, особенно детеныши, могут получить большой стресс от контакта с людьми. Также ламантины являются вымирающим видом, потому имеют охранный статус в США.

Как сообщал “источник”, дельфины устроили необычное представление у побережья Калифорнии, США.