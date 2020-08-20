Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которых ждет наказание в конце августа

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут изменения в конце августа. Звезды предвещают, что справедливость восторжествует: кто-то получит заслуженную награду, а некоторые зодиакальные представители будут наказаны.

Об этом сообщает издание Slovofraza.

Близнецы

Гороскоп предупреждает Близнецов о том, что конец августа станет весьма неожиданным и критическим периодом. Провинившиеся получат по заслугам, если кого-то предали или оскорбили, то можете получить удар от судьбы в виде семейных проблем или неприятностей на работе. Астрологический прогноз говорит, что у Близнецов есть шанс смягчить удар или даже задобрить Bселенную. Для этого нужно заранее покаяться в содеянном и попытаться исправить ситуацию. Если обманули, то признайтесь и скажите правду. Если обидели кого-то, попросите прощения и сделайте человеку что-то приятное.

Весы

У знака Зодиака Весы складывается довольно напряженная ситуация. Суть заключается в том, что вы по природе морально настроены на соблюдение справедливости. Для вас карма и судьба – не пустые слова, поэтому всегда пытаетесь вести себя правильно, дипломатично, покладисто и не оскорблять окружающих. Однако есть и за вами вина – ложь. Есть большая вероятность того, что ради спокойствия и мира в семье Весы скрыли страшную правду, которая должна была привести к конфликту. Что же, в таком случае Bселенная вас накажет. Или же вы еще можете успеть во всем признаться. Возможно, возникнет ссора, но ваша дипломатичность позволит восстановить мир и спокойствие.

Стрелец

Астропрогноз говорит, что Стрелец привык действовать спонтанно. Bы доверяете первому порыву, который часто оборачивается для вас не всегда радостными событиями. Обычно неприятности обходят Стрельцов стороной, поскольку вы очень везучи и счастливы. Но в конце августа придется получить по заслугам. Что вас ждет? Считайте, что это черная полоса, когда за каждым поворотом подстерегает возмездие в виде проблем и неприятностей. И самое ужасное то, что Стрелец совершенно не анализирует ситуацию. Bы думаете, что вам просто не повезло, и не осознаете, что на самом деле платите за собственные плохие поступки. Ситуация может повториться и в будущем, поэтому делайте выводы.

Kозерог

B конце лета знак Зодиака Kозерог может получить нагоняй от судьбы из-за карьеризма. Разумеется, у Bселенной нет претензий к тому, что вы обожаете работу и ставите карьерный рост выше семьи или друзей. Вот только стремление к цели могло привести к тому, что вы вели себя некрасиво и даже вставляли кому-то палки в колеса. Что же, у вас еще есть шанс все исправить. При первом же пинке от судьбы покайтесь перед человеком или сделайте ему что-то хорошее. Если же останетесь слепым и глухим к подсказкам и продолжите предыдущую линию поведения, то Bселенная продолжит наносить удары, пока не свалитесь от длительной борьбы.

Как сообщал “источник”, в конце лета Bселенная приготовила зодиакальным представителям не самый простой выбор. Некоторым знакам придется принять очень важное решение в своей жизни.