Египет вводит с 1 сентября новое требование для туристов

С 1 сентября все туристы, которые въезжают в Египет, должны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.

Об этом сообщает ресурс ahramonline со ссылкой на слова премьер-министра Египта Мустафы Мадбули.

“Мы стремимся сохранить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан. Поэтому мы согласились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование”, – сказал он.

Туристы на границе должны будут показать документ, подтверждающий их негативное ПЦР-тест на COVID-19. Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Ранее такое правило не распространялось на иностранцев, которые въезжали в курортные регионы страны: Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алам и Мерса-Матрух.

Как сообщал “источник”, в Египте туристам, в связи с распространением коронавируса, запретили перемещаться по стране дальше своего места отдыха. На какой срок вводятся эти ограничения пока неизвестно.