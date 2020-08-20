Нарколабораторию обнаружили в Кременной

Правоохранителями разоблачена и прекращена деятельность нарколаборатории на территории г.. Кременная.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Следствием установлено, что двое местных жителей занимались изготовлением психотропных веществ и организовали незаконный бизнес по их сбыту на территории региона. Лаборатория по изготовлению психотропных была обустроена в частных домах по месту жительства наркодельцов.

В ходе обыска обнаружены и изъяты прекурсоры – сырье для изготовления психотропных веществ, порошкообразное вещество по внешним признакам похожее на амфетамин, оборудование для изготовления наркопродукции (пластиковые и стеклянные емкости, электронные весы, комплекты с респираторами, защитные очки и фильтров), мобильные телефоны. Изъятое направлено для проведения судебной экспертизы.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.