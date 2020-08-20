В Попаснянском районе отремонтируют коммунальные дороги

В ближайшее время в Попаснянском районе начнутся ремонтные работы автомобильных дорог коммунальной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



Так, председателем Попаснянской райгосадминистрации Романом Власенко было подписано распоряжение о выделении средств на проведение капитального ремонта асфальтобетонного покрытия по улицам Циолковского и Солнечная и ремонта асфальтобетонного покрытия по улице Мироновской города Попасная и капитального ремонта подъездной части по улице Крамничной в поселке Камышеваха, которая идет к Камышевахскому УВК.

Общая сумма для проведения ремонтных работ составляет чуть более пяти с половиной миллионов гривен.