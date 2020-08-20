Горит сухая трава: подробности пожара под Северодонецком. ВИДЕО

20 августа в 11:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи с. Воеводовка Северодонецкого городского совета.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.



Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что между с. Воеводовка и г. Северодонецк тремя отдельными ячейками горит сухая трава.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника 35, 9, 38, 21, 13 ГПСЧ и ЧСПТ ГУ ДСНС Украины в Луганской области.



В 16:40 пожар локализован. Сейчас продолжается ликвидация.

К ликвидации привлечены 33 огнеборца и 10 единиц техники.