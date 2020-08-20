На знаменитом курорте мальчик поплыл за медузой и умер – его укусила очень ядовитая рыба

В Испании 16-летний подросток умер во время плавания на пляже. Вскрытие тела мальчика показало, что у него случился анафилактический шок вследствие укуса ядовитой рыбы.

Об этом сообщает The Sun.

Тело подростка обнаружили в море у популярного курорта Плайя-де-Аро на побережье Коста-Брава на север от Барселоны.

Родители парня забили тревогу после того, как он исчез во время плавания с маской и трубкой.

У подростка заметили небольшую рану на шее и отметины на лице, которые не характерны при обычном утоплении.

Судебно-медицинские эксперты все еще ждут результатов токсикологических тестов, однако уже известно, что причиной смерти ребенка стал укус рыбы виверы.

Укусы этого вида рыб могут быть очень болезненными и приводят к отеку и покраснению тела. Также известно, что они вызывают сердечные приступы и серьезные аллергические реакции.

Виверы обычно кусают пловцов за ноги, поскольку они проводят большую часть своего времени в песке.

Полицейским передали видео, на котором видно, что подросток находит медузу в 100 метрах от берега. Занимаясь сноркелингом (плавание с трубкой – “источник”), он поплыл за медузой, которая “привела его к странной красочной рыбе с невинной мордой”.

Виверы водятся как в Средиземном море, так и в Атлантике, а летом часто встречаются у побережья.

Бо Жилле, смотритель спасательной службы RNLI, рассказывал: “Я видел, как взрослые мужчины плакали от боли”, после того, как в связи с потеплением в Великобритании стали фиксировать сотни укусов этой рыбы.

После укуса виверы медики рекомендуют делать примочки из горячей воды и удалять ее шипы с кожи.

Напомним, мужчина, которого 20 лет назад ужалила ядовитая медуза, показал свою руку – последствия видны даже через два десятилетия.