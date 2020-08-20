Под Северодонецком возник пожар. ФОТО

Возле села Воеводовка, между Северодонецком и Рубежным, возник пожар.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

“Патрульные, бок о бок со спасателями, борются с возгоранием, которое возникло сегодня между Северодонецком и Рубежным, вблизи поселка Воеводовка. Движение автомобильного транспорта на указанном участке может временно ограничиваться, из-за опасности для водителей”, – сказано в сообщении.

Других подробностей о происшествии патрульные не сообщили.

Тем временем в сети опубликовали видео с места автомобильного затора, который возник в месте задымления.