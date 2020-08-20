Для больницы в Станице Луганской купили четыре новых аппарата для физиотерапии

Для эффективной работы физиотерапевтического отделения Станично-Луганской центральной районной больницы , за средства районного бюджета в сумме 92 тыс. грн, приобретено четыре новых аппарата для физиотерапии.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.



«Радиус 01», предназначенный для действия постоянным током, а также различными видами переменного тока на организм человека с лечебными и профилактическими действиями.

«Мит -МТ», предназначенный для процедур сочетанного воздействия низкочастотного магнитного поля, с оптическим потоком красного и инфракрасного диапазонов спектра.

УВЧ 80-4 «Ундатерм», предназначенный для лечения заболеваний терапевтического, неврологического, гинекологического и хирургического профиля.



Аппарат для местной дарсонвализации «Корона», аппарат обеспечивает влияние на кожные покровы коронного высокочастотного разряда и предназначен для лечения терапевтических, неврологических, гинекологических, хирургических, стоматологических, дерматологических и ЛОР заболеваний.