Для больницы в Станице Луганской купили четыре новых аппарата для физиотерапии

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Для эффективной работы физиотерапевтического отделения Станично-Луганской центральной районной больницы , за средства районного бюджета в сумме 92 тыс. грн, приобретено четыре новых аппарата для физиотерапии.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.


«Радиус 01», предназначенный для действия постоянным током, а также различными видами переменного тока на организм человека с лечебными и профилактическими действиями.
«Мит -МТ», предназначенный для процедур сочетанного воздействия низкочастотного магнитного поля, с оптическим потоком красного и инфракрасного диапазонов спектра.
УВЧ 80-4 «Ундатерм», предназначенный для лечения заболеваний терапевтического, неврологического, гинекологического и хирургического профиля.


Аппарат для местной дарсонвализации «Корона», аппарат обеспечивает влияние на кожные покровы коронного высокочастотного разряда и предназначен для лечения терапевтических, неврологических, гинекологических, хирургических, стоматологических, дерматологических и ЛОР заболеваний.

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