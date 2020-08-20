На Луганщине задержали 6 граждан, которые пытались попасть на оккупированную территорию через Северский Донец

Вчера, 19 августа, военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле с. Лобачево, что на Луганщине, задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Група лиц для реализации этого намерения планировала лодкой переплывать реку Северский Донец. На «переправе» граждане и были задержаны.

В рамках взаимодействия для документирования нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию на место происшествия прибыли пограничники Луганского отряда. По результатам соответствующих процессуальных действий, один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности.

На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому.

Пограничники напоминают, что пересечение линии разграничения возможен только в функционирующих КПВВ. А попытка пересечения линии разграничения вне дорожными коридорами не гарантирует вашей безопасности.