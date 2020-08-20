В “ОПОРЕ” считают, что местные выборы в отдельных громадах Донетчины и Луганщины могут быть проведены в другое время

Непроведение выборов в 18 территориальных громадах в Донецкой и Луганской областях 25 октября не означает, что они не могут быть проведены в другое время, считает председатель правления общественной сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

“Я призвала бы и жителей этих территориальных громад и местное самоуправление не воспринимать ситуацию так, что если 25 октября не состоится день голосования, то поезд ушел на ближайшие пять лет и полноценного местного самоуправления там не будет”, сказала Айвазовская на брифинге в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что в 2015 году, когда были сорваны два избирательных процесса в Донецкой области, в частности в Мариуполе, “парламент принял решение о выборах 25 октября с днем ​​голосования 15 ноября”.

Айвазовская посоветовала народным депутатам всех фракций рассмотреть эту ситуацию по существу.

“И если есть необходимость, принимать экстраординарные решения о дне голосования в ноябре, если нет, то все же думать о новом избирательном процессе в рамках этого года в этих громадах”, – отметила Айвазовская.

Как сообщалось, ЦИК 8 августа 2020 на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 на отдельных территориях указанных областей.

“Однако определенные комиссией соответствующие перечни территориальных громад Донецкой и Луганской областей вызвали значительный общественный резонанс. С момента принятия указанного решения в комиссию поступают многочисленные обращения народных депутатов Украины, органов местного самоуправления, общественных организаций, избирателей и т.д. по пересмотру ее решения и уменьшение количества территориальных громад, на территории которых невозможно провести указанные выборы “, – говорится в пресс-релизе.

18 августа ЦИК обратилась в компетентные органы с запросом о возможности организации подготовки и проведения на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения, первых местных выборов.