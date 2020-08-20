В Ровно умершая женщина пять часов лежала в подъезде – боялись забирать из-за коронавируса

В Ровно мертвая женщина с подозрением на ковид, несколько часов пролежала в подъезде. Ей был 71 год.

Об этом сообщает местный канал “Ровно 1”.

На горячую линию телеканала “Ровно 1” позвонил сын покойной. Рассказал, что его матери стало плохо. Родные вызвали скорую. Впрочем спасти женщину бригада не успела.

Пенсионерка умерла при транспортировке в автомобиль.

Ужасает, что ее уже мертвой, медики оставили на лестничной клетки в подъезде, где тело пролежало около пяти часов.

Сын умершей рассказывает каналу, что у его мамы уже было нарушение дикции, он не понимал, что она говорит. Кроме того, у нее онемела одна сторона тела.

Кроме этого, сын говорит, что не верит, что у его матери был коронавирус, ведь она не выходила из дома. Он думает, что она умерла от инсульта, но потому, что врачи не знали точного диагноза, тело никто не забирал.

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