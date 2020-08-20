Астронавт NASA показал невероятные снимки мощного урагана, сделанные с МКС

Астронавт NASA и официальный представитель ВМС США Крис Кэссиди показал невероятные снимки урагана “Женевьев”, сделанные с Международной космической станции (МКС).

Соответствующие фото он разместил в Twitter.

С МКС астронавтам открывается уникальный вид на Землю, космическая станция совершает около 16 оборотов вокруг нашей планеты каждый день.

Ураган “Женевьева” – крупный ураган, который в настоящее время атакует Калифорнию. Он движется в западном направлении со скоростью около 8,3 метров в секунду.

Как сообщал “источник”, ранее специалисты NASA обнаружили над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана “вмятину” в магнитном поле Земли, которая может привести к катастрофе для тысяч спутников в космосе.

Также космическое агентство NASA опубликовало потрясающие фотографии Марса.