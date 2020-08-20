16 и 18 августа на Луганщине произошло два возгорания в лесах

2

16 августа в Белолуцком лесничестве на площади 0,8 га 29 квартала произошло возгорание.

Об этом сообщает ГП “Старобельское лесоохотничье хозяйство”.

“Благодаря быстрой реакции ГСЧС и местного фермера очаг возгорания был своевременно локализован и ликвидирован”, – сказано в сообщении.

На изображении может находиться: дерево, небо, на улице и природа
На изображении может находиться: один или несколько человек, дерево, растение, на улице и природа
На изображении может находиться: дерево, на улице и природа

Вечером 18 августа возле села Булавиновка Новопсковского района также произошел лесной пожар, в результате которой было повреждено 0,2 га соснового леса.

“Большую помощь лесной охране Новопсковского лесничества в тушении пожара оказали местные жители”, – сказано в сообщении государственного предприятия.

На изображении может находиться: растение, дерево, на улице и природа