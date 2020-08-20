Били палками и бросали на пол: беларус рассказал о страшных издевательствах ОМОНа в Минске

Житель Минска Павел Якимчик, который возвращался домой вечером 11 августа во время протестов, стал жертвой беларуского ОМОНа.

Об издевательствах и жестоком обращении он рассказал “Радио Свобода”.

По его словам, по пути домой в районе Каменной Горки он увидел автобус ОМОНа и небольшую группу протестующих. Попытался добежать до дома, до которого оставалось метров 200, однако на него бросились несколько спецназовцев, начали бить дубинками и затащили в автобус, где бросили на пол.

Омоновцы не обращали внимания на его слова о том, что он идет домой. По дороге они подобрали еще нескольких “пассажиров”, которых также избили.

“Проверили у всех телефоны – смотрели, есть ли фотографии протестов. Задавали вопросы. Поднимать голову было опасно, потому что сразу же били. Издевались, угрожали. Мне в автобусе досталось меньше, некоторых били жестоко”, – рассказывал он.

Только когда задержанный пожаловался, что у него немеет рука, омоновцы приказали снять верхнюю одежду и обнаружили у него рану от резиновой пули. Скорая помощь привезла Павла в военный госпиталь, где его срочно прооперировали.

“Одна резиновая пуля попала в предплечье – глубинное ранения. Были еще два касательные ранения – в грудную клетку и в лопатку. Пожалуй, повезло, если бы корпус был под другим углом, могло быть гораздо хуже”, – заметил он.

По его словам, находясь в больнице, он видел несколько десятков потерпевших с пулевыми и осколочными ранениями. Юноша находился в военном госпитале с 11 до 14 августа.

Как сообщал “источник”, в сеть попала аудиозапись, сделанная ночью у стен изолятора на улице Окрестина в Минске, куда свозят задержанных участников протестов. На ней слышны стоны и крики людей, которых избивают силовики.