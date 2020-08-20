Украинских водителей предупредили об интересном “трюке” со штрафами за нарушение ПДД

Водители могут получить штраф за “аварийку”.
Об этом сообщает Telegram канал “Авто 24”.
Рассказывается, что водитель может получить штраф после остановки автомобиля сотрудниками полиции, даже если к остановке нарушений не совершал.
Обычно работники полиции останавливают автомобиль для “проверки документов” и после остановки обвиняют водителя, что он не включил аварийную световую сигнализацию. Далее водитель получает постановление со штрафом в размере 425 гривен.
Как говорят в ресурсе, это один из “популярных” штрафов.
Ежегодно таких штрафов водителями уплачивается несколько тысяч. Оплачивая эти штрафы, водители не догадываются, что при действующем нормативно-правового регулировании этот штраф является незаконным.
Как писал “источник”, в Украине с 1 июня начала работать система автоматической фиксации нарушений ПДД. За месяц вынесли 398 410 постановлений об административных правонарушениях .